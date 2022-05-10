Клименко сокрушается: Потеря «Москвы» не снизила потенциал Черноморского флота

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Новости Украины

Потеря флагмана Черноморского флота, ракетного крейсера «Москва» никак не сказалась на способности ЧФ РФ наносить по Украине удары крылатыми ракетами «Калибр».

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бежавший из Крыма на Украину член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, отслеживающий морскую активность в Черном море, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Клименко также подчеркнул, что для ударов по Украине кораблям ЧФ РФ не обязательно покидать свои базы.

«После уничтожения нашими корабельными ракетами русского крейсера «Москва», ударный потенциал Черноморского флота России для обстрела территории Украины крылатыми ракетами не изменился. Дело в том, что крейсер «Москва», несмотря на наличие у него 16 больших крылатых ракет… его ракеты никогда не были предназначены для обстрела суши. Это ракеты, которые заточены на применение по кораблям. Поэтому ракеты «Калибр», которые есть на остальных кораблях Черноморского флота, могут применяться как против кораблей, так и по наземным целям. У них есть большой опыт 2015 года в Сирии. Там в целом Военно-морской флот – Черноморский флот и Каспийская флотилия выполнили сто пусков по объектам в Сирии. То есть, у них был богатый опыт применения по наземным целям. На сегодняшний день в Черном море находятся два фрегата ракетных и три корвета ракетных. У каждого по восемь ракет в залп. Это сорок ракет, на борту у них нет запаса. Они выстрелили, должны заходить в порт и перезаряжать установки. И есть еще четыре ракетных подводных лодки, на каждой может быть по четыре ракеты «Калибр» – это 16. Итого в ракетном залпе 56 ракет», – сказал Клименко.