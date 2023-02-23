Климкин: Байден в Варшаве подстрекал к бунту российские элиты

Вашингтон уже ведёт переговоры с российскими нацпредателями из числа элит, с помощью которых под гарантии для них безопасности можно «либо снести действующую власть, либо вообще развалить Россию».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая обратила внимание на речь президента США Байдена, где он обратился к российскому народу с тем, что Запад не воюет с Россией как со страной.

«Не понимаю, к кому он обращался? Это к тому вот глубинному народу или именно к российским элитам, которые ещё боятся предать Путина и как-то готовы свидетельствовать против него?», – спросила пропагандистка.

«Ну, конечно же, к российским элитам. Ну, какой там глубинный российский народ слушает Байдена? Он слушает Соловьёва, Скабееву, вот, Путина послание послушал. Байдена там никто не слушает», – ответил Климкин.

«Обратите внимание, что сказал Макрон, когда ехал с Мюнхенской конференции: «Я не уверен, что смена Путина однозначно приведёт к чему-то позитивному». И это первый раз, когда со своим стандартным лексиконом, который нам иногда очень не нравится, со своими идеями, сказал так, что это не только про Путина, не только про российские элиты, это вообще про Россию как имперскую и реваншистскую страну. Поэтому, обращение Байдена – это к российским элитам, сто процентов», – рассуждал экс-министр.

По его классификации, «хорошие русские» – это которые мечтают снести Путина, а «плохие парни» – те, с помощью которых можно и развалить страну.

«Скажу парадоксальную для кого-то вещь. Считаю, что для того, чтобы избавиться от опасности со стороны этой реваншистской России (а это же составляющая победы, это же не только освобождение Украины, это и то, чтобы в России больше никогда нас не атаковали), для этого нужно договариваться с хорошими парнями, если мы их найдём, хороших русских, с которыми договариваться. Однако – кто такие хорошие русские?» – начал объяснять Климкин.

«На Украине вообще царит риторика, что Россия должна развалиться и не должна существовать в том виде, в каком существует сейчас. Не знаю, учитывают ли это в России, учитывают ли в Вашингтоне, но это тоже имеет место», – поддакнула ведущая.

По его словам, переговоры Вашингтона с какой-либо из данных категорий предателей России уже идут.

«Эта наша идея как раз и предусматривает, что нужно договариваться, в первую очередь, с плохими парнями. Это люди, которые представляют региональные элиты, которые в значительной мере где-то в Якутии, Кавказ или Татарстан, Башкирия – неважно кто. Где вы там найдёте хороших русских? У них сейчас и в эмиграции нужно долго их искать. Поэтому для мира, не только для американцев, нас, Европы, безопасность важна, и мы должны это понимать. То есть, контролируемая перезагрузка России – это важно. А контролируемая перезагрузка означает, что с частями элиты, возможно, с какими-то российскими олигархами, или с другими, придётся разговаривать. И я уверен, что этот разговор уже идёт», – заверил Климкин.