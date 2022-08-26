Климкин: «Борис Джонсон гендерно не вяжется»

26.08.2022  16:40 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, НАТО, Политика, Украина
Новости Украины

Гендерное равенство – очень правильная идея, однако сейчас состояние войны, и на руководящие должности НАТО должны приходить реальные политики.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гендерное равенство – очень правильная идея, однако сейчас состояние войны, и на руководящие должности...

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Он прокомментировал возможность бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, в обозримом будущем, предстать в роли генерального секретаря НАТО.

«Шансы [стать генсеком НАТО у Бориса Джонсона] есть, но пока что, идет сложно этот отбор. В НАТО очень хотят… Конечно, я поддерживаю, несмотря на дружные взаимоотношения с Борисом Джонсоном, чтобы женщина впервые стала генсеком ООН. Об этом много, кто говорит. Много называют фамилий, Борис чисто гендерно тут не вяжется. Но шансы у него есть», – сказал экс-министр.

«Это очень правильные идеи продвигать гендерное равенство, но мы находимся в состоянии войны, и думаю, что есть значительная вероятность, что Запад формально вступит в этот конфликт. Об этом уже говорят открыто, раньше об этом говорили только в закрытых дискуссиях», – говорил Климкин.

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