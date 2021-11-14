Климкин: Будем сражаться с Новороссией по заветам УПА

Украинская армия по численности танков проигрывает России, однако Киев может рассчитывать на боевой дух патриотов-самостийников, вдохновляемых примером гитлеровских коллаборационистов из УПА.

Об этом в эфире «телеканала Киев» заявил заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что у Путина, у России есть абсолютно чёткий системный план –сначала дестабилизация Украины, а потом её расчленение. Я именно подчёркиваю это слово. Потому что Путин, к сожалению, не глупый и понимает, что контроль над Украиной со стороны России в полной мере сегодня невозможен.

Он также понимает, что блицкриг против Украины также невозможен – ни военный, ни какой другой. Потому что у нас достаточно военной силы или, в первую очередь, боевого духа, я бы так сказал, в конце концов, это о боевом духе.

Ну и сопротивление у людей, украинцев, которые никогда больше не примут Путина, который сядет на наши шеи. Поскольку это было много лет, мы прекрасно помним, чем это закончилось.

Теперь Путин понимает, что нужно разбить Украину на так называемую Новороссию, которая всё равно сидит в его голове», – заявил Климкин.