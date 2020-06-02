02.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Украина
Просмотров:

Климкин: «Это конец национальной идеи об освобождении Крыма»


Тот, кто даже просто обсуждает поставки воды в Крым, якобы является врагом Украины и коллаборантом.

Об этом в эфире телеканала «ICTV» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас очень-очень-очень опасная ситуация, и я скажу, почему. Поскольку для него [президента РФ], чтобы торговаться, нужно поднимать ставки, и потому мы можем ожидать и провокации, и эскалации. Пан Рефат [Чубаров] сказал очень много классных вещей, но мы слишком фокусируемся только на поставках воды. С поставками воды всё понятно.

Сам разговор о поставках воды в оккупированный Крым – это конец национальной идеи об освобождении Крыма и начало разговора даже среди наших партнёров о смягчении санкций касательно Крыма. Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка», – заявил Климкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть