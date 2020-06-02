Климкин: «Это конец национальной идеи об освобождении Крыма»

02.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Тот, кто даже просто обсуждает поставки воды в Крым, якобы является врагом Украины и коллаборантом.

Об этом в эфире телеканала «ICTV» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас очень-очень-очень опасная ситуация, и я скажу, почему. Поскольку для него [президента РФ], чтобы торговаться, нужно поднимать ставки, и потому мы можем ожидать и провокации, и эскалации. Пан Рефат [Чубаров] сказал очень много классных вещей, но мы слишком фокусируемся только на поставках воды. С поставками воды всё понятно.

Сам разговор о поставках воды в оккупированный Крым – это конец национальной идеи об освобождении Крыма и начало разговора даже среди наших партнёров о смягчении санкций касательно Крыма. Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка», – заявил Климкин.