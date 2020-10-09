09.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Климкин готовит Донбассу внешнее управление и полицейский компонент


Украина не может выполнить «Минские соглашения», единственным вариантом разрешения ситуации может быть ввод полицейской миссии и международной администрации.

Об этом в эфире интернет-канала «Эхо Киева» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские соглашения»… их невозможно выполнить буквально. Я об этом, по-моему, тысячу и один раз сказал. Потому что «Минские соглашения» – это корзиночка, в которую набросали разных хотелок. Чтобы их выполнить, нужно прописать последовательность и гарантии. Россия этого не хочет и не будет делать.

Международное сообщество заходит с наблюдателями, в том числе военными, заходит с полицейским контингентом. После этого заходит международная администрация, может быть еэсовская, может быть, оон, и постепенно начинает перезагружать безопасность, а потом готовит оккупированный Донбасс к выборам. То есть постепенно Россия уходит, и это может быть только постепенный процесс, потому что доверия там нет…

Мы садимся вместе с нашими друзьями и партнерами, и говорим, что Россия постепенно выходит с Донбасса, мы ищем так, чтобы она не утратила лицо. В результате этого мы заводим туда международный компонент, международную администрацию, какой-то полицейский компонент и потихоньку перезагружаем Донбасс», – заявил Климкин.

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