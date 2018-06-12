12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Закарпатье, Украина

Климкин и Сийярто встретятся с венгерской общиной Закарпатья


Встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии Павла Климкина и Петера Сиярто с венгерской обшиной Закарпатья пройдет 22 июня в Берегово (Закарпатская обл.), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах.

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«Украинской и венгерской сторонами определена встреча в Берегово, 22 июня», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в консультации примут участие министры иностранных дел Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, министр человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлер и глава общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович.

На повестке дня встрече будет стоять вопрос имплементации закона «Об образовании» в части языковой статьи.

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