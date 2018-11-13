//exit;
13.11.2018
 
Выборы, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Климкин изолировал Россию в Twitter и заявил, что такой Донбасс Украине не нужен

Прошедшие в ДНР и ЛНР выборы не имеют значения для Киева, а Украина вернет под свой контроль Донбасс, когда он станет европейским.

Об этом в своем микроблоге в Twitter пишет министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Из Кремля уже успели поздравили своих марионеток с фейковых выборами. Ну что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя приветствуют! Изоляция РФ в мире все более очевидна, – утверждает глава МИД Украины. – Весь мир смеется над РФ, вот только людям на оккупированных украинских территориях не до смеха”.

“Оккупированный Донбасс, как русская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип. В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!”, – заявил Климкин.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, глава МИД Украины забыл, когда вступили в силу Минские соглашения.

Также Климкин полагает, что есть настоящие Минские соглашения, а не то, что предлагают Украине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть