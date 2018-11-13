Климкин изолировал Россию в Twitter и заявил, что такой Донбасс Украине не нужен

13.11.2018

Прошедшие в ДНР и ЛНР выборы не имеют значения для Киева, а Украина вернет под свой контроль Донбасс, когда он станет европейским.

Об этом в своем микроблоге в Twitter пишет министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Из Кремля уже успели поздравили своих марионеток с фейковых выборами. Ну что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя приветствуют! Изоляция РФ в мире все более очевидна, – утверждает глава МИД Украины. – Весь мир смеется над РФ, вот только людям на оккупированных украинских территориях не до смеха”.

“Оккупированный Донбасс, как русская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип. В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!”, – заявил Климкин.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, глава МИД Украины забыл, когда вступили в силу Минские соглашения.

Также Климкин полагает, что есть настоящие Минские соглашения, а не то, что предлагают Украине.