Климкин хочет побыстрее закончить войну, чтобы вступить в ЕС

Игорь Шкапа.  
17.03.2023 14:26
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Украине необходимо завершить боевые действия до того момента, когда ее будут готовы принять в Евросоюз.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский дипломат, экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Украине необходимо завершить боевые действия до того момента, когда ее будут готовы принять в...

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«Война нам точно не помешает [вступить в ЕС]. Но мы должны закончить войну до момента формального вступления. Это значит, что мы можем начинать переговоры, никаких ограничений по этому поводу нет, но сейчас в ЕС есть такой консенсус, что мы должны вступать уже после завершения войны. Но это достаточно логично, потому что процесс вступления длительный и к этому времени война должна закончиться», – сказал Климкин РБК-Украина.

Он провел параллели с Кипром, часть которого была занята турецкими войсками после вооруженного конфликта в 1970-х. Но в итоге островное государство стало членом ЕС, поскольку на тот момент боевые действия закончились.

«Да, есть прецеденты, но если будут активные боевые действия, то начинать ратификацию соглашения о вступлении, конечно, будет сложно, но я не вижу проблемы в этом, потому что пока мы дойдем до ратификации соглашения о вступлении, то активные боевые действия завершатся. Мы ведь не можем сделать это за какой-то очень сжатый период», – считает Климкин.

Напомним, что после начала СВО Украина получила статус кандидата в члены ЕС.

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