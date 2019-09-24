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24.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Климкин хочет поджечь землю под Россией

Украина должна построить такую территориальную оборону, которая сможет дать отпор российской армии.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что территориальная оборона все равно нам нужна. Мы должны построить такую территориальную оборону, чтобы, когда Россия захочет провести масштабную атаку, чтобы под ними земля горела. Это правда.

Второе – конечно, классно иметь воздушные, противовоздушные силы и так далее, но это дорого и это время. К этому должны идти и все помнят, какой была армия в 13-м году, какая есть сейчас. И без того, чтобы быть способными самим обороняться и защищаться, ничего не будет», – заявил Климкин.

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