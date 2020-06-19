19.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Климкин мечтает, что Путин вернет Украине Крым


Идея возвращения Крыма и Донбасса для украинцев должна стать национальной, несмотря на то, что для этого придется чем-то жертвовать.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Дипломат призвал сделать полуостров проблемой для России и готовиться к его «возвращению».

«На самом деле для возвращения Крыма нужны три фундаментальные вещи. Одно – что для каждого украинца Крым и Донбасс, но в данном случае Крым, должны быть национальной идеей – возвращение. Даже с точки зрения того, что для нас это что-то стоит.

Второе – нужна четкая стратегия, а частью этой стратегии нужно сделать Крым проблемой для России, внутриполитической и внешнеполитической. Ну и, конечно, желание это делать, поскольку это чего-то стоит…

К этим изменениям мы должны быть готовы. Я всегда говорю, а что, если мы победим, что если завтра, чисто теоретически, Путин принимает решение: «Донбасс забирайте, санкции меня достали, не могу жить, мне нужно что-то продать внутри России». Представьте себе, есть ли у нас понятная стратегия и способность это делать. Относительно Крыма то же самое», – заявил Климкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть