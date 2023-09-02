Климкин: «Мы подошли к Рубикону. Путин может почувствовать слабость Запада»

Коллективный Запад не желает ужесточать свою политику в отношении Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время», заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Он сокрушается, что значительная часть западных политиков в противостоянии с Россией «ставки поднимать не готова».

«И в поставках оружия, и в скорости, и в логистической поддержке. И, в конце концов, по санкциям. Когда открываешь что-то и читаешь, что сейчас абсолютный рекорд поставок сжиженного газа из России, в том числе в Европу. Есть основные, такие, как Бельгия, Испания. Это статистика, которую мы видели в последние пару дней. Сегодня, кстати, все ключевые западные СМИ об этом также пишут.

Мы видим, как Запад вяло реагирует на пути обхода санкций. Сколько Турция их обходила? Месяцы. Это было известно? Известно. С Индией о нефти, которая покупается сейчас в бешеных количествах, и с этими рупиями России уже нечего делать.

И это тоже для нас большой плюс, но, тем не менее нефть, покупается Индией, перерабатывается, идет на Запад, фактически отмывается», – возмущается Климкин.