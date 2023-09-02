Климкин: «Мы подошли к Рубикону. Путин может почувствовать слабость Запада»

Игорь Шкапа.  
02.09.2023 12:10
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Коллективный Запад не желает ужесточать свою политику в отношении Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время», заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Коллективный Запад не желает ужесточать свою политику в отношении Российской Федерации. Об этом, передает...

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Он сокрушается, что значительная часть западных политиков в противостоянии с Россией «ставки поднимать не готова».

«И в поставках оружия, и в скорости, и в логистической поддержке. И, в конце концов, по санкциям. Когда открываешь что-то и читаешь, что сейчас абсолютный рекорд поставок сжиженного газа из России, в том числе в Европу. Есть основные, такие, как Бельгия, Испания. Это статистика, которую мы видели в последние пару дней. Сегодня, кстати, все ключевые западные СМИ об этом также пишут.

Мы видим, как Запад вяло реагирует на пути обхода санкций. Сколько Турция их обходила? Месяцы. Это было известно? Известно. С Индией о нефти, которая покупается сейчас в бешеных количествах, и с этими рупиями России уже нечего делать.

И это тоже для нас большой плюс, но, тем не менее нефть, покупается Индией, перерабатывается, идет на Запад, фактически отмывается», – возмущается Климкин.

По его словам, если Россия увидит готовность Запада поднимать ставки, то попытается дать заднюю на Украине.

«Но если нет, и если будут и дальше очень непростые дискуссии по этой модели безопасности, тогда Путин наоборот почувствует слабость Запада, как хищник. А он всегда очень хорошо читает геополитику и умеет, как спецслужбист со стажем, такую слабость чуять», – опасается экс-министр.

Кроме того, он считает, что действенные гарантии безопасности со стороны Запада Украине повлияют на российское руководство.

«Но если Запад будет пытаться также договориться, слабо договориться, то Путин будет чувствовать, что у него все хорошо, поедет договариваться с китайцами о новой стратегии и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы находимся, если хотите, очень близко к Рубикону, еще не на Рубиконе, а уже очень близко к нему в смысле безопасности», – предупреждает Климкин.

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