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17.09.2021 10:10 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Климкин: На немцев нет надежды, они будут договариваться с Путиным

Новости УкраиныУкраине не стоит рассчитывать на то, что Германия будет до последнего биться за нее,...

Украине не стоит рассчитывать на то, что Германия будет до последнего биться за нее, отстаивая украинские возможности по транзиту газа.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, немцев больше интересует восстановление нормальных отношений с Россией и вопросы безопасности, связанные с победой талибов в Афганистане.

«Решения, которые принимаются, они будут, к сожалению, приниматься без того, чтобы непосредственно учитывать наш статус-кво. Нас не бросят и не оставят, но и не будут работать, чтобы мы остались там, где есть. Второй момент, с Германией – я там был на прошлой неделе, имел много интересных разговоров. Немцы и часть немецкого политикума надеются, что договорятся с Путиным и ни о каких ценностях там речь не идет. Они хотят пропетлять сложный период. Когда им говоришь, что брежневский СССР и путинская Россия, они говорят: «Мы не глупые, мы понимаем», – сказал экс-министр.

«Но если вы поговорите с немецкими политиками – никто из них сегодня не считает «Северный поток» приоритетным вопросом. Вместо этого каждый из них повторяет постоянно: «А если, не дай бог, какие-то потоки пойдут из Афганистана и на нашей территории будут теракты?». Поэтому у Путина есть не просто меры их лупить и говорить, что «если вы что-то не так, то, может, кто-то придет через нашу территорию, а ФСБ будет ловить, а, может, ФСБ кого-то не поймает». Я максимально откровенно говорю, и это у них в голове очень сидит. Потому не надейтесь, что немцы, не давая нам упасть, не будут договариваться с Путиным. Они будут договариваться с Путиным, в том числе зимой», – заявил Климкин.

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