Климкин: На немцев нет надежды, они будут договариваться с Путиным

17.09.2021 10:10 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине не стоит рассчитывать на то, что Германия будет до последнего биться за нее, отстаивая украинские возможности по транзиту газа.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, немцев больше интересует восстановление нормальных отношений с Россией и вопросы безопасности, связанные с победой талибов в Афганистане.

«Решения, которые принимаются, они будут, к сожалению, приниматься без того, чтобы непосредственно учитывать наш статус-кво. Нас не бросят и не оставят, но и не будут работать, чтобы мы остались там, где есть. Второй момент, с Германией – я там был на прошлой неделе, имел много интересных разговоров. Немцы и часть немецкого политикума надеются, что договорятся с Путиным и ни о каких ценностях там речь не идет. Они хотят пропетлять сложный период. Когда им говоришь, что брежневский СССР и путинская Россия, они говорят: «Мы не глупые, мы понимаем», – сказал экс-министр.

«Но если вы поговорите с немецкими политиками – никто из них сегодня не считает «Северный поток» приоритетным вопросом. Вместо этого каждый из них повторяет постоянно: «А если, не дай бог, какие-то потоки пойдут из Афганистана и на нашей территории будут теракты?». Поэтому у Путина есть не просто меры их лупить и говорить, что «если вы что-то не так, то, может, кто-то придет через нашу территорию, а ФСБ будет ловить, а, может, ФСБ кого-то не поймает». Я максимально откровенно говорю, и это у них в голове очень сидит. Потому не надейтесь, что немцы, не давая нам упасть, не будут договариваться с Путиным. Они будут договариваться с Путиным, в том числе зимой», – заявил Климкин.