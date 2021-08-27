Климкин: На Украине должны стоять американские гарнизоны

27.08.2021 11:38 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На встрече с американским лидером Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский должен требовать конкретных гарантий безопасности, а не особых статусов вне НАТО.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Климкина, речь должна идти о размещении на Украине баз и воинской контингента США и НАТО.

«Приезжает Зеленский к Байдену. Разговор будет идти на параллельных курсах, и я этого очень боюсь, потому что Зеленский будет говорить, что мы можем получить для нашей безопасности. На самом деле, среди действенных вещей – это соглашение о безопасности с США, с реальными гарантиями, это оружие и это размещение, конечно, постепенное американских подразделений, американской инфраструктуры», – сказал экс-министр.

«И, пожалуйста, не нужно никого дурить, когда я слышу: «А давайте нам какой-то особый статус вне НАТО». Во-первых, мы идем в НАТО, а не вне НАТО, а во-вторых, посмотрите на Афганистан, у которого такой статус был. Не нужно вестись на какие-то вещи, кроме реального партнерства и союзничества с нашими друзьями», – заявил Климкин.