Климкин: На всех закрытых площадках Россия предупреждает об уничтожении Украины

30.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

США и ЕС скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО, поскольку за семь лет «войны с Россией» меньше половины украинских граждан хотят членства в Североатлантическом альянсе, 13% вообще открыто признают себя сторонниками Москвы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всегда есть три фундаментальные проблемы нашего продвижения политического статуса в контексте членства в НАТО. Первая – это Россия, которая говорит: «если Украина идёт в НАТО, мы войдём в историю, когда уничтожим Украину». Так они говорят на всех закрытых конференциях. Это известный факт. Вторая – это Европа, которая время от времени начинает пугаться, хвататься за сердце и говорить: «не дай Бог тут конфликты и всё». Ну и третья – сами мы. Поскольку мы должны быть надежными союзниками», – заявил Климкин. «На сегодня мы не убедили ни европейских членов НАТО, что мы прибавим к совместной игре всех, совместной безопасности и нашей безопасности. Поскольку мир волнуется и о нашей безопасности. Они же не дурные, они же понимают, что это общая европейская безопасность. Также мы не убедили США. В чём мы их не убедили? Можно говорить об олигархах, об отсутствии судей. И это абсолютная правда. Мы почти ничего не сделали при всех политических реалиях. У нас все стараются перестроить Украину не под Украину, а под себя», – сокрушается экс-глава МИД.

По его словам, социология на Украине показывает удручающие результаты.

«Когда мы всем говорим, что у нас бешеная поддержка НАТО. Они люди европейские, они начинают сразу в компьютерах лазить, и смотрят 48% поддержки. Они говорят, ну 7 лет войны с Россией и всего 48%? Мы говорим, ну так выросло в 3 раза! А они говорят, так 7 лет войны с Россией. А потом мы смотрим дальше, смотрим последний опрос общественного мнения и видим, что в стране 13% фанатов Путина после 7 лет войны», – пожаловался Климкин.