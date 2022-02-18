Климкин напуган: В ЛДНР зайдут российские миротворцы

Президент России Владимир Путин серьезно думает над признанием республик Донбасса, о чем его недавно попросила Госдума.

Об этом со ссылкой на свои источники заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Климкина, пока что президент России ждет выполнения Украиной «Минских соглашений». Но реализованы они не будут и потому у Путина остается другой вариант – ввод миротворцев на Донбасс по примеру Абхазии.

«Они сделали вариант коммунистический, подали его Путину. В этом варианте, который написан с потолка, просят признать Путина якобы независимость Донецка и Луганска. Для чего Путину это? Он хотел показать, что он – лучший миротворец: «Видите, есть еще более худшие сегодня в России, а я на этом фоне держу позицию». Теперь его то Макрон просит, то Шольц как-то по-человечески себя вести. А второе, и это из многих моих источников и американских, и немецких известно – они реально рассматривают возможность признания. Реально рассматривают. То есть Дума дала Путину пистолет с крючком. И он на этот крючок может нажать. Когда он поймет, что «Минские договоренности» невозможно перепаковать в «Стамбульские» и надеть нам на голову, и такие планы действительно есть, а «Минские договоренности» – это юридически не обязывающий документ, они никогда не будут реализованы. Никогда там не будет выборов, когда люди с российскими паспортами голосуют за людей с украинскими паспортами», – сказал экс-министр.

«Потому, если та попытка не сработает, что сделает Путин? Он признает независимость, заведет туда или «голубые каски», как в Абхазию… Это будет Абхазия – заведение российских войск, какое-то соглашение и «голубые каски», которые можно использовать потом, после провокаций», – заявил Климкин.