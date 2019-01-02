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02.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, Политика, Украина
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«Климкин наряжается в пиджаки убитых пленных» – Червоненко

На Украине все проблемы от деятелей вроде министра иностранных дел Павла Климкина, который позорит страну одним своим видом.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр транспорта Украины, бывший соратник Виктора Ющенко и Петра Порошенко Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся проблема в «удобном» Климкине – у нас люстрация для принципиальных. А тут тесть – генерал действующей российской армии, награждённый медалью за присоединение Крыма. Это нормально, ни одна бы служба безопасности не пропустила. Плюс – одеваться надо по протоколу министру иностранных дел. И не надевать пиджаки с какого-то убитого пленного. Ты министр, ты лицо. Плюс – говорить надо, иногда к логопеду сходить тоже не позорно», – заявил Евгений Червоненко.

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