Климкин негодует: Запад собрался отделаться лишь декларативным непризнанием выборов в РФ

Страны Запада в один голос говорят о непризнании выборов в РФ, однако не имеют никакого единого плана даже на то, чем ещё в связи с этим испортить жизнь России, поскольку одних ограничений контактов явно не хватает.

Об этом на канале издания «Украинская правда» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас абсолютно критически, чтобы хотя бы Запад имел консенсус, и не в смысле политической позиции, поскольку она будет, а в смысле – а что делать на тот момент, когда не будет политического признания? И будет ли оно одинаковым в смысле готовности совершать дальнейшие действия. Я имею в виду не только ограничения всех возможных контактов – их и так нет, а что, собственно, будет наказанием после этого? Или это будет новое качество санкций, или новое количество санкций, или это будет политическая позиция не делать чего-то, пока российский режим не исправит сегодняшнюю ситуацию. И такие дискуссии ведутся, но я пока не вижу, чтобы Запад пришёл к классическому консенсусу. Всем прекрасно понятно, что выборы не будут признаны, но меня беспокоит то, что снова будет вот такой финт ушами, когда они не будут признаны на оккупированных территориях, и это понятно, а вот вокруг выборов как таковых останется такая себе негативная неопределённость», – злился Климкин.

Он также посетовал на то, что не западные страны в эти игры не лезут, и привёл примеры, когда непризнание выборов фактически ни к чему не приводило.

«Есть другое измерение – это незападные страны, и в них пока что готовности не признавать эти выборы – нет. Не то, чтобы они там кому-то очень нравились, или кто-то считал их настоящими выборами, но они просто воспринимают их как факт. То есть реальность, я не хочу проводить параллели, но Лукашенко тоже не считается президентом юридически и политически, но, тем не менее, фактически руководит страной. Фактический руководитель Сирии Асад также начал возвращаться к разным международным форумам. И я думаю, что в голове у Путина тоже сидит, что я их всех пересижу, несмотря на все их политические заявления. И в этом я вижу наибольший вызов. То есть политическая позиция – а дальше что?», – сокрушался экс-министр.

По его словам, без этой определённости, всё остальное лишено смысла.

«Важнейший вопрос: а что после того, как прозвучит политическая декларация о непризнании? Вот, что будет сегодняшнему российскому режиму за то, что он провёл выборы Путина на оккупированных территориях? И без ответа на эти вопросы все остальные ответы, как по мне, очень манипулятивны», – заключил Климкин.