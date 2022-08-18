Климкин о претензиях Венгрии на Закарпатье: В голове Орбана есть желание оторвать какую-то часть

Новости Украины

Аппетиты Венгрии на территории Закарпатья никуда не исчезли, а с учётом того, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан хочет попасть в учебники по истории, к этому и вовсе нельзя относиться легкомысленно.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (Орбан и президент Турции Эрдоган – ред.) хотят быть самодостаточными – как личности, как политические лидеры и хотят построить самодостаточные реальности. Как вы знаете, у Эрдогана планы больше. У него планы тюркского, исламского объединения, он реально в них верит. А Орбан – он про себя, свою самодостаточность. Прекрасно понимает, что ему нужно использовать Путина, а Путин пытается использовать его. Он – классический такой лидер и очень нетривиальный среди европейских стран, потому что не является классическим демократом. Во многом – автократ», – рассказал Климкин.

По его мнению, у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы Турции Реджепа Эрдогана в отношении России могут быть только взаимовыгодные соглашения.

«Орбан же начинал с борьбы за Венгрию. В чем он похож с Путиным? У него есть тоже автократические черты, и он хочется остаться с историей Венгрии. Он хочет остаться в венгерских учебниках как тот, кто сохранил консервативные ценности, кто сохранил Венгрию, кто уберег ее от эмиграции, либеральных ценностей. Он это сейчас прямым текстом говорит. Это руководитель совершенно другого уровня. Он не про то, чтобы угодить Путину. Нет, чувствует себя слишком крутым, чтобы угождать Путину. Так и Эрдоган считает. Они считаю себя самостоятельными лидерами, (убеждены – ред.) что играют самостоятельную политическую игру. Правда, у Эрдогана несколько больше масштаб, если посмотрите. Но и Орбан себя видит руководителем всех венгров. Думаю, что где-то в голове Орбана, есть желание оторвать какую-то часть как автономию, где наши украинские венгры (живут – ред.). Оторвать как автономию культурную и быть фактически главным игроком – думаю, что эта идея 100% играет. Орбан не является классическим пророссийским лидером. Так его воспринимать – значит, упрощать. Это ошибка», – рассуждал бывший министр.