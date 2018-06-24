24.06.2018, Трускавец, Анастасия Самойлова

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Климкин о требованиях соблюдать права венгров: «Сразу – до свидания»

В Киеве не считают нужным вносить какие-либо изменения в скандальный закон Украины «Об образовании», который нарушает права национальных меньшинств и вызвал протесты Венгрии.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил во время рабочего визита в Трускавец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается просьб венгерской стороны о смягчении закона «Об образовании». Сначала венгерская сторона настаивала на том, что необходимо вернуться к тому, что было раньше. А это значит – фактически переписать статью 7 нашего нового закона «Об образовании». Это сразу – «до свидания». Это всё уже прошло», – заявил Климкин.