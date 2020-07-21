Климкин обещает обездвижить строящиеся в Керчи десантные корабли РФ

21.07.2020, Киев, Игорь Петров

Участие президента России в закладке десантных кораблей в Крыму – это часть информационной войны России против Украины, и Украина в ответ должна добиться принятия санкций против этих кораблей.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут мы должны последовательно поработать, наша дипломатия, чтобы эти корабли оставались «в клетке» в России навсегда, не принимали участия ни в каких учениях, ни в какие порты их не пускали. Ну, и так же, чтобы никакие узлы туда не поставлялись, потому что с высокими технологиями у России все сложнее и сложнее. Так что все это обречено.

Все, что происходит – последовательная информационная война против нас с повышением ставок. И посещение Путиным оккупированного Крыма, и учения, и то, что делается на Донбассе. В конце концов – слова Кадырова. В Кремле ничего случайно не бывает.

Все – одна цепочка: повышение ставок, очень сознательно, очень эмоционально, чтобы давить и поставить в более сложную эмоциональную ситуацию и власть и всех нас», – сказал экс-министр.