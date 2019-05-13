Климкин обещает «сюрпризы» России

13.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина готовит несколько «сюрпризов» в ответ на решение России об упрощении выдачи российского гражданства украинцам, проживающим на неподконтрлльном Донбассе. Некоторые из этих сюрпризов будут делаться на уровне спецслужб, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает пресс-служба МИД.

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«На самом деле будет несколько сюрпризов, я не буду их разглашать. Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей, биометрии. Есть идеи, связанные со следующей переписью. То есть очень-очень много вещей. Мы их сейчас консолидируем. Есть идеи, о которых вы вообще не услышите, потому что они будут делаться на уровне спецслужб, а есть идеи, о которых вы услышите в ближайшее время», — сказал Климкин.

Он добавил, что Украина сейчас пытается так выстроить системный ответ на «паспортные» действия России, чтобы это было наиболее эффективно по времени.

Климкин также сообщил, что разговаривал с министрами стран ЕС о необходимости системного консолидированного ответа, поскольку, по его словам, “такие действия РФ являются угрозой не только для стран-соседей России, а для всего Европейского Союза”.

«Я немецком министру (иностранных дел ред.) сказал — там (в ФРГ. — ред.): есть два миллиона русскоязычных, ну давайте посмотрим, сколько у них (российских — ред.) паспортов», — отметил глава МИД.

Сегодня Климкин находится с рабочим визитом в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, который разрешает жителям неподконтрольных территорий Донбасса , имеющим паспорта ДНР и ЛНР, получить российские паспорта в упрощенном порядке.