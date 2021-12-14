Климкин объяснил, почему американцы не дают Украине ПДЧ в НАТО

Новости Украины

Украина сама ничего не делает для укрепления своей обороноспособности, поэтому западные партнёры помогают Киеву спустя рукава, и дело тут совсем не в якобы отсутствии единой позиции среди стран-членов НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ослабляет нашу позицию неповышение военного бюджета. Ну, должны же мы хоть как-то, я специально провоцирую, увеличить покупку вооружения, финансирование армии, когда у нас такие риски? Конечно, должны. Если мы этого не делаем, то мы не доверяем сами себе, а значит, нам не доверяют наши партнёры. Тогда, конечно можно, поехать к Байдену или Макрону и сказать – дайте нам оружие. Но Байден, Макрон скажут – ну хорошо, но вы сами что-то делаете на фоне поднятия Путиным ставок? Мы скажем – нет, мы военный бюджет не увеличили, скорость создания теробороны у нас, как у насекомых, которые ползут. По всем другим вопросам по государственному заказу уже по косточкам разобрали, что 2 года оно у нас на самом деле не работает в сегодняшней реальности», – рассказал Климкин.

«Что касается НАТО, то конечно сегодня там, во-первых, нет консенсуса, что касается продвижения нас в рамках НАТО. И не надо говорить и успокаивать людей, что это несколько каких-то европейских партнёров. Даже США сейчас занимают осторожную позицию. Посмотрите только на формулирование, что касается НАТО в нашей декларации стратегического партнёрства, которая была недавно подписана – более осторожного формулирования невозможно себе представить. Американцы прямо говорят в своих разговорах – смотрите, мы можем вам дать план действий по членству завтра или послезавтра. Но будет ли это означать, что после предоставления плана действий по членству в НАТО ваша безопасность действительно увеличится? Вопрос риторический, они считают, что нет. И с точностью до наоборот, это наоборот даст повод Путину для того, чтобы разрушать всеми возможными способами Украину и украинскую государственность. Именно это является основанием американских позиций. Но не страх перед Путиным. Это как раз есть просто рациональное и осторожное отношение к региону и к тому, что Украину нужно поддерживать», – рассуждает бывший министр.