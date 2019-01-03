Климкин обьяснил, почему российских украинцев отправили голосовать в Грузии и Финляндии

03.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Решение ЦИК о закрытии всех избирательных участков на территории России и переносе их в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии “обусловлено вопросами безопасности наших сограждан”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей колонке для киевского издания «Украинская правда», пытаясь как-то оправдаться за принятие решения, явным образом нарушающего базовые права человека.

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«Главный мотив, обуславливающий закрытие участков в России, это, безусловно, безопасность. И речь здесь даже не о таких вещах, как возможная инфильтрация агентов ФСБ в состав избирательных комиссий, влияние на них и многое другое. Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан , которые несмотря на административное и пропагандистское давление все-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы», — написал Климкин.

Он считает, что “российская пропаганда в последние годы подняла градус антиукраинских настроений в РФ к уровню истерии”. В этом контексте министр привел данные опроса, согласно которому в сентябре 2018 года в России плохо или очень плохо относились к Украине 56% населения.

«Поэтому мы не можем гарантировать, что в день выборов не будут устроены опасные провокации. Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и в конце концов сами здания дипучреждений. Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто примет участие в голосовании, обязательно «обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий. В российских тюрьмах и так уже находятся десятки украинских политузников и военнопленных, заключенных по сфабрикованным делам», — сетует Климкин.

Он спрогнозировал, что российская пропаганда пытается «по максимуму» использовать решение ЦИК, однако заметил, что “мы не будем верить каким-либо российским заявлениям об обеспечении безопасности, полном отсутствии вмешательств, провокаций и репрессий”.

«Россия уже не раз за последние годы демонстрировала свое коварство и полное презрение к морали и праву», — утверждает глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, как уже сообщал “ПолитНавигатор”, лишенным Киевом права голоса по месту проживания российским украинцам ЦИК Украины предложил ехать голосовать в Грузию, Казахстан и Финляндию.