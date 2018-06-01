01.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Климкин оказался фиктивным главой МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опозорился в ООН, заявляя об «убийстве» беглого российского либерала Аркадия Бабченко, потому что не имеет доверия во власти и не обладает необходимой информацией.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-глава МИД Украины Константин Грищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Климкин лишь номинально является главой МИД и не имеет положенного ему по должности доступа к информации, хотя, как министр иностранных дел, по должности является членом Совета нацбезопасности и обороны.

“Он имеет допуск к тайне самой первой ступени. Конечно, он представляет не себя и даже не МИД, он представляет страну Украина. И когда он, как оказывается, не знает, что происходит внутри страны и о чем знал президент и еще какой-то круг лиц – ограниченных, но тем не менее он не был в этом кругу, будучи в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН. Это говорит о том, что он не министр. Он просто занимает эту должность, но не имеет полномочий или доверия, которое бы позволяло ему выполнять эти функции эффективно», – убежден Грищенко.