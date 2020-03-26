Климкин опустил руки: «Россияне – это несменяемый коллективный Путин»

26.03.2020, Киев, Игорь Петров

«Коллективный Путин» в виде российского большинства никогда и никуда не уйдет, несмотря на перенос голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

Об этом в эфире канала Espreso.TV заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что перенос сроков голосования по Конституции ни на что не окажет реального влияния. Путин останется, коллективный Путин тоже останется.

Несколько дней назад был опрос: 75% россиян ностальгируют по СССР. 65% считают, что очень плохо, что СССР ушел. То есть – есть коллективный Путин в виде большинства россиян.

Путин никуда не уходит – ни физически, ни коллективно», – грустно заключил Климкин.