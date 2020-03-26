26.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Климкин опустил руки: «Россияне – это несменяемый коллективный Путин»




«Коллективный Путин» в виде российского большинства никогда и никуда не уйдет, несмотря на перенос голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

Об этом в эфире канала Espreso.TV заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Думаю, что перенос сроков голосования по Конституции ни на что не окажет реального влияния. Путин останется, коллективный Путин тоже останется.

Несколько дней назад был опрос: 75% россиян ностальгируют по СССР. 65% считают, что очень плохо, что СССР ушел. То есть – есть коллективный Путин в виде большинства россиян.

Путин никуда не уходит – ни физически, ни коллективно», – грустно заключил Климкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть