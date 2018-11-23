Климкин отказался дискутировать с венграми об украинских законах
Украина не дискутирует с Венгрией о том, как должны толковаться украинские законы на украинской территории, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Мы не дискутируем с венгерской стороной, как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с Сиярто”, — заявил Климкин.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинским законам. Сиярто отметил, что в украинских законах нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны запрещено или считается преступлением.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.