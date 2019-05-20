Климкин открестился от Порошенко и собрался на выборы по округу в Киеве

20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что видит себя в составе следующего созыва ВР Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой.

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Также Климкин открестился от членства в партии Петра Порошенко и заявил, что собирается идти самовыдвиженцем по округу в Киеве.

“На самом деле, я членом БПП никогда не был и становиться не собираюсь. Я сегодня вообще не вижу партийных проектов, которые по качеству людей и по качеству идей были бы очень достойными, поэтому к предложениям и идей открыт. Я считаю, что нужно быть ближе быть к людям, а не в списки. Вокруг родной Киев, я многое здесь делал, поэтому самовыдвиженцем и все круто”, – сказал он.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.