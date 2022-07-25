Климкин паникует: Запад начинает движение в сторону России

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Новости Украины

На Западе намечаются опасные для Украины тенденции, когда представители этих стран начинают выступать за отмену антироссийских санкций и продолжение диалога с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Климкина, сегодня наступает «критический момент» для Украины.

«Я вижу начало сложной торговли, сложного разговора с Россией. Пока что это не уступки, тем не менее, поиск баланса по тем позициям, которые являются максимально ощутимыми и критическими. Меня беспокоит, что от этого может быть движение в сторону попыток с Россией посмотреть на определенную будущую реальность. Что касается турбины – мы прекрасно понимаем, что Германия пока что не выживает без российского газа и там раскручивается история о том, что будет холодно зимой, что есть инфляция, что это все мешает, давайте куда-то двигаться. И меня очень беспокоит эти настроения в Германии и бешеная кампания, которая там развернута», – сказал экс-министр.

«Поэтому я не вижу каких-то серьезных уступок, но вижу начало разговора с Россией. И очень важно не допустить, чтобы это пошло в неправильную сторону. Сейчас, если хотите, еще не момент истины, но уже приближается критический момент. Чтобы мы не начали обсуждать, какие санкции могут остаться, какие не могут и так далее. Этот разговор вообще очень опасен, если он начнется», – заявил Климкин.