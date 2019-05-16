16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Политика, Россия, Украина
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Климкин перешел от угроз к делу и отменил из-за России визит в Финляндию

Глава украинского МИД Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки, где пройдет очередное заседание Совета Европы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Причиной является постановление Комитета министров Совета Европы, которое позволяет вернуться российской делегации по чрезвычайной процедуре.

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17 мая на данном саммите это решение должны были принять без изменений и обсуждения.

“Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена ​​на уровне министра”, – заявил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что страны-члены ПАСЕ, которые готовы вернуть Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы без выполнения поставленных условий, “могут стать соучастниками срыва Минских соглашений”.

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