17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина
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Климкин подал в отставку и хочет в депутаты

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

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Он утверждает, что заранее предупредил о своем решении новоизбранного президента.

«У него должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на построение внешнеполитической стратегии», — объяснил Климкин.

Климкин отметил, что направит заявление в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского.

Также министр заявил, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.

В комментариях на страничке Климкина украинцы радуются его уходу и спрашивают, собирается ли он баллотироваться в областную Думу Курской области РФ.

“Украина очень рада вашему уходу. Жаль одного- потерянного с вами времени. Все , Дякующие,- лицемеры, или сами принадлежали к кормушке”.

“В депутаты- куда? В областную Думу Курской области РФ?”, – пишут Климкину подписчики его странички.

Впрочем, известный пропагандист Виталий Портников поблагодарил Климкина за совместную работу.

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