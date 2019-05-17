Климкин подал в отставку и хочет в депутаты
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.
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Он утверждает, что заранее предупредил о своем решении новоизбранного президента.
«У него должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на построение внешнеполитической стратегии», — объяснил Климкин.
Климкин отметил, что направит заявление в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского.
Также министр заявил, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.
В комментариях на страничке Климкина украинцы радуются его уходу и спрашивают, собирается ли он баллотироваться в областную Думу Курской области РФ.
“Украина очень рада вашему уходу. Жаль одного- потерянного с вами времени. Все , Дякующие,- лицемеры, или сами принадлежали к кормушке”.
“В депутаты- куда? В областную Думу Курской области РФ?”, – пишут Климкину подписчики его странички.
Впрочем, известный пропагандист Виталий Портников поблагодарил Климкина за совместную работу.
Спасибо!
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