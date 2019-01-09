Климкин подсчитал: Украина может рассчитывать только на Литву

09.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Украина может рассчитывать только на так называемых «младоевропейцев» в вопросе введения санкций против России.

Об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С национальными санкциями просто, поскольку для них не нужна процедура согласования, которая в Европейском Союзе длится достаточно долго. Мы это сделали с нашими литовскими друзьями и работаем с некоторыми другими странами. Это очень важно», – сказал Климкин.

Он отказался отвечать на вопрос, какие страны кроме Литвы готовы ввести антироссийские санкции, но заявил, что министры этих стран на следующей неделе посетят Мариуполь.

Что касается, Евросоюза, то там, по словам Климкина, «есть разные идеи, которые сегодня обговариваются».

«В том числе относительно дополнительных санкций в отношении российских портов, судов. Есть частичные санкции. Процесс не будет очень быстрым. Некоторые санкции будут включены в отдельные пакеты. Но об этом я не могу говорить заранее, пока наши проблемы это не объявят. Есть идеи относительно российских компаний, ограничений выхода России на финансовые рынки, ограничений в энергетической сфере. Есть вещи, которые по своему действию будут не меньшими, чем отключение «Свифта», – сказал Климкин.

Что касается отключения платежной системы «Свифт», то к этой мере, сказал украинский министр, Запад прибегнет в самую последнюю очередь.