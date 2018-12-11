11.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Киев, Мнение, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Климкин подстрекает европейцев заблокировать российские азовские порты

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил европейцам несколько типов санкций против России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Я предложил своим коллегам несколько типов санкций. Обо всех говорить сознательно не буду. Начиная с персональных санкций против тех, кто принимал участие в актах агрессии против Украины, но также и ограничение возможности российских азовских портов… Я услышал предварительную поддержку таких санкций», — сказал Климкин, передает пресс-служба МИД.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Министр также добавил, что решение относительно введения санкций против России требует детального анализа.

«Нам нужны два типа мер. Санкции, которые бы почувствовала Россия. И над этими санкциями будем работать… Второе — это помощь украинскому Донбассу и украинскому югу», — пояснил дипломат, добавив, что речь может идти об участии ЕС в финансировании инфраструктурных проектов на востоке и юге Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть