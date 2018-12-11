Климкин подстрекает европейцев заблокировать российские азовские порты

11.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил европейцам несколько типов санкций против России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Я предложил своим коллегам несколько типов санкций. Обо всех говорить сознательно не буду. Начиная с персональных санкций против тех, кто принимал участие в актах агрессии против Украины, но также и ограничение возможности российских азовских портов… Я услышал предварительную поддержку таких санкций», — сказал Климкин, передает пресс-служба МИД.

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Министр также добавил, что решение относительно введения санкций против России требует детального анализа.

«Нам нужны два типа мер. Санкции, которые бы почувствовала Россия. И над этими санкциями будем работать… Второе — это помощь украинскому Донбассу и украинскому югу», — пояснил дипломат, добавив, что речь может идти об участии ЕС в финансировании инфраструктурных проектов на востоке и юге Украины.