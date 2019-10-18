Климкин похвастался, что вместе с Макеем дразнил русских «мовой»

18.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский и белорусский министры иностранных дел «тролллили» российских коллег, общаясь между собой на «мове».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, в присутствии представителей России он показательно начинал общение со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, а тот отвечал ему на своем языке. Климкин подчеркнул, что в Белоруссии сейчас модно говорить на «мове» – это якобы признак оппозиционности в стране.

«Вы знаете, что сейчас модно – я, вот, разговаривал со своими знакомыми в оппозиции белорусской, сейчас стало модно разговаривать на белорусском языке даже в Минске. Молодежь все больше и больше говорит на белорусском. Очень интересный факт, причем, компьютерами установленный – какой язык самый близкий к украинскому?

Это белорусский, это не русский, – 86%. Когда мы разговаривали с белорусами, мы ввели такую интересную практику, которая Россию тотально бесила. Мы объявляли первые заявления на украинском и белорусском. Я и министр Макей сначала минуту разговаривали и все друг друга прекрасно понимали. На самом деле, на белорусском разговаривать становится модно», – заявил Климкин.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», глава МИд РФ Сергей Лавров рассказал, что с ним Климкин всегда говорил на русском языке, уточнив, что украинский министр «сам родом из Курска»