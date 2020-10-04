04.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Климкин похвастался: Мы обманули Россию и выиграли


Минские соглашения никогда не будут выполнены, поскольку они якобы не имеют для Украины никакого статуса и были подписаны представителями Киева только для того, чтобы остановить продвижение армии ЛДНР.

Об этом в эфире «Радио свобода» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу Минских соглашений, которые на самом деле никакие не соглашения, а договорённости, они не имеют никакого статуса. Я был категорическим против этого положения, даже упоминания, что могут быть изменения украинской Конституции.

Я с самого начала говорил, это отлично помнят наши и французы с немцами. Кстати, недавно с ними говорил, и они это вспоминали, что Минские соглашения никогда не будут работать. Потому что, если бы это было реализовано – это путь к федерализации Украины.

Но эти соглашения никогда бы не выполнили, поскольку, чтобы их выполнить, нужно расписать последовательность и гарантии выполнения разных мероприятий», – отметил Климкин.


Экс-министр подчеркнул, что Минские соглашения были для Киева не более чем возможностью остановить дальнейшее продвижение защитников Донбасса вглубь страны и выиграть время.

«Мотивация подписания Минских соглашений – безопасность и возможность снять эскалацию вокруг Дебальцево и вообще на фронте. Потому что Россия планировала не только Дебальцево, но и дальнейшую масштабную эскалацию. Это была логика деэскалации, а потом просто отыграть и, конечно, выиграть время.

Конечно, мы это время выиграли с точки зрения строительства и усиления армии, усиления наших позиций и построения нашей дальнейшей коалиции против России. На самом деле это было использовано.

Смотрите, некоторые из этих положений никогда бы не могли выполниться, но, несмотря на то, что я был против некоторых положений, я считаю, что шаг к деэскалации – выиграть время, отыграть дипломатически и политически. Это была правильная тактика, которая позволила нам сделать и оказаться там, где мы сейчас. Так на самом деле считают все наши друзья и партнёры если вы посмотрите с точки зрения логики того как они нам помогают», — заключил Климкин.

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