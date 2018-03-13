13.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Климкин пообещал “цивилизованному миру” помочь победить Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что за отравлением экс-разведчика Скрипаля стоит Россия, и готов предложить Британии помощь в рамках этого дела, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Великобритания ведет расследование. Безусловно, она его доведет. Сейчас найдено, что это произошло благодаря химическим веществам, которые разрабатывались в России. Если будет доказано – а я уверен, это будет доказано – что за этим стоит Россия, то кто вообще занимался химическим терроризмом? Сирия, Ирак Саддама Хусейна, Северная Корея, и, конечно, Россия. Вот это компания России. Поэтому мы солидарны с Великобританией. Если нужна будет какая-то наша помощь, экспертная или другая, мы, конечно, будет ее оказывать. Я буду звонить Борису Джонсону чтобы еще раз это сказать, хотя этот мессидж мы передали.

Для мира уже все понятно. Что может делать Россия? Только угрожать. Ракеты какие-то на видео летают. Но мир уже Россию не боится. Привлекать Россия мир уже ничем не может, только пугать. Но мир не запугать. Цивилизованный мир обязательно найдет, как победить Россию. И именно об этом идет речь – Россия не просто вмешивается в функционирование демократических институций, Россия мешает всему демократическому миру», – сказал он.