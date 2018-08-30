Климкин пообещал написать в твиттере пост с разоблачением “козней России”

30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

Министерство иностранных дел Украины подготовило весь пакет документов о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ и передаст его на рассмотрение в ближайшее время, передает колрреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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“Эти документы уже подготовлены, весь пакет … Это всегда было нашей позицией. Мы его отработали, в ближайшие дни внесем его формально”, – сказал министр.

По словам Климкина,”Россия в договоре нарушила все, что можно было, начиная от преамбулы”. Он пообещал в ближайшее время опубликовать пост, в котором будет доказано, как Россия нарушала договор от начала его действия.

“В последующие дни вы услышите, мы это непосредственно передадим на рассмотрение”, – добавил он.

Ранее Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел страны в ближайшее время представить пакет документов для начала разрыва договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неразумным шагом решение украинских властей по выходу из Договора о дружбе.