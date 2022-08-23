Климкин: После Путина будет еще хуже

Новости Украины

Признание России в США страной-террористом откроет Украине доступ к замороженным активам РФ за рубежом. Россию необходимо уничтожить как ментальность, тогда Украина сможет спокойно вернуться в западную цивилизацию.

Об этом в телеканалу «Общественное» рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если США признают Россию государством-спонсором терроризма — это будет не просто «символом», как в случае с Литвой и Латвией, а повлечет за собой конкретные юридические последствия, – пояснил экс-глава МИДа.- Во-в первых, это повлечет новые санкции, которые будут выполнятся любым Конгрессом, и с республиканцами, и с демократами. А во-вторых, что еще важнее, что все страны, которые сотрудничают со страной-террористом, подлежат отсечению. Условно индусы хотят российскую дешевую нефть купить, а им американцы говорят: все, до свидания, и сразу санкции на компании, которые ее приобретают… И последнее, что до сих пор не имеет понимания – чтобы использовать замороженные активы российского Центробанка, активы олигархов на наше восстановление, их нужно конфисковать, а для этого необходимо решение судов. А деньги забирают у преступников, поэтому эти деньги необходимо криминализировать. Если есть решение, что страна-террорист, представьте, на сколько будет проще принимать решение национальным судам по тем активам, которые заморожены в США, в Нидерландах, в Германии. Это будет не просто в разы, а в десятки раз проще. Поэтому это санкционное ядерное оружие, это полная конфискация российских активов, 300 – 400 миллиардов в Россию больше не вернутся».

По мнению Климкина, в вооруженном противостоянии Украины и России точка невозврата уже пройдена. Путин никогда не оставит Украину как нацию, как историю, как пространство. Для него это нечто свое, что кто-то у него, как в песочнице, отобрал. Но большая часть российской элиты, утверждает украинский дипломат, понимает, что Россия якобы идет в никуда, и она не может быть не то, что игроком, но и государством XXI века под тяжестью санкций.

«Сейчас они будут, конечно, тянуть кота за хвост, и морочить голову Западу, тянуть до перезагрузки в Соединенных штатах, будут надеяться на Трампа. И Путин либо попробует поделить Украину, договориться, или, если он получит фундаментальное поражение, то империя начнет сыпаться. Это не значит, что она сразу же рассыплется на разные территории и государства – она может перезагружаться в новую конфедерацию», – говорит экс-глава МИД Украины.

Переговоры между Киевом и Москвой возможны только с чистого листа, без «идиотских условий» демилитаризации Украины, ограничений количества вооружения и военнослужащих, уверен экс-министр. Здесь украинскую позицию должен поддержать Запад, поскольку без коллективного Запада шансов у Киева нет. И не только в прекращении военных действий, а и в цивилизационном выборе, поскольку, считает Климкин, ментально Украина относится к Западу.

«Я абсолютно уверен, что эта война будет продолжаться до момента, когда будет уничтожен этот российский режим – он всегда будет хотеть уничтожить Украину. Конечно, возможно прекращение огня, разные идеи. Но в Москве никогда не исчезнет идея уничтожить Украину, – уверен экс-глава внешнеполитического ведомства. – Эта война будет выиграна, когда перезагрузится этот российский режим, которому выбьет мозг, и больше не буду приходить в голову идеи восстановления, реинкарнации империи и Советского союза, когда он будет думать про Россию. И если в какой-то момент произойдет смена Путина, это не значит, что тот, кто придет ему на смену будет лучше. Мое мнение, что следующая реинкарнация этой империи может быть еще хуже, чем сегодня. Конец войны на Украине – это конец России как империи, конец ментальности. Это не означает, что не будет прекращения огня, что на нашей территории не будет войск НАТО – я абсолютно уверен, что это будет, и что мы будем членами НАТО, членами Европейского союза во всех смыслах, поскольку Украина ментально является частью Запада».