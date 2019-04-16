Климкин поставил диагноз России: «больное общество»

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Значительное улучшение в отношении россиян к личности лидера СССР Иосифа Сталина “свидетельствует о болезни российского общества”.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Опубликованные сегодня результаты социологического опроса, проведенного российским “Левада-центром”, даже меня ошеломили, хотя вывести меня из равновесия не так-то легко… Здоровое общество, нормальные люди просто по определению не способны любить, славить, уважать тирана-параноика, который беспричинно уничтожил десятки миллионов их же соотечественников, родственников, прямых предков, превратил весь народ в рабов, а страну – в один огромный концлагерь. Если же такое случается, то это означает, что общество глубоко больно. Оно перестало различать добро и зло, оно дегуманизувалося, с ним произошла какая-то злокачественная цивилизационная мутация”, – сетует Климкин.

По результатам нового опроса, в марте 2019 года положительно (с восторгом, с уважением, с симпатией) к этой исторической фигуре относились 51% россиян. Как отметил Климкин, это самый высокий показатель за все годы, и он впервые перевалил за 50%.

По его словам, украинцы якобы “не представляют себе, как можно реабилитировать Сталина и сталинизм вместе с оправданием массовых репрессий, расстрелов, чистками, арестами, лагерями, депортациями”.

Кроме того, украинского министра “потрясло” то, что положительную оценку фигуры Иосифа Сталина в истории выставили целых 70% опрошенных россиян. А при ответе на вопрос: “Как вы думаете, оправданы человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, большими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок?”, 46% ответили положительно, тогда как 45% заявили, что эти жертвы ничем нельзя оправдать.

Как заявил Климкин, “отчет “Левада-центра” указывает, что к 2014 году в России преобладало нейтральное, безоценочное отношение к Сталину, но с 2014 года начинает расти доля сторонников кровавого правителя”. По мнению украинского министра, с 2019 года “российское общество стало “сталинистским”, поскольку кремлевская пропаганда уже держит большинство российского общества в зазомбированом состоянии”.

Ранее российский “Левада-центр” обнародовал итоги мартовского опроса среди россиян, выясняя их отношение к личности лидера СССР Иосифа Сталина. Согласно результатам исследования, в 2019 году суммарные оценки позитивного отношения жителей России (восхищение, уважение и симпатия) к Сталину достигли максимального показателя за все годы исследований.

Опрос проведен 21–27 марта 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1638 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.