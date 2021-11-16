Климкин предлагает «взять ЕС за ворот», требуя денег на границу с Белоруссией

Новости Украины

Украина должна потребовать от Евросоюза деньги на обустройство границы с Белоруссией, мотивируя это необходимостью сдержать наплыв мигрантов в ЕС.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, украинская власть сейчас должна «взять за воротник» руководство Евросоюза, выбивая средства.

«Теперь есть еще миграционный кризис. И он построен по классической схеме: Путин троллит Европу, вспоминая миграционный кризис 15-го и 16-го года. Это завезение чартерами людей. Цинично на них зарабатывали деньги, поскольку брали за возможность ехать, получать визы. Теперь их гонят к границе, и сегодня был организован прорыв на Кринице. Он не прошел, слава богу», – сказал экс-министр.

«Что будет потом сделано? Как только 16 тысяч не пройдут ни в Польшу, ни в Литву, их переправят на нашу границу. Вопрос демаркации – это важный вопрос, белорусы его пытались обивать руками и ногами, но для целей защиты демаркация на полет пули вообще никак не влияет. Я бы сегодня взял за воротник или уже схватил бы в удавку Евросоюз и сказал: эта граница с Белоруссией – это, на самом деле, наша совместная безопасность. Давайте нам ресурсы и деньги на совместное обустройство европейской границы. Это главная история», – заявил Климкин.