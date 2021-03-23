Климкин предвкушает мега-зраду: Вакцина – секретное оружие России!

23.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия через поставки вакцины от коронавируса в третьи страны может менять их политику в отношении Украины.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению дипломата, украинской власти сейчас нужно составить список стран, получивших российские вакцины, и отслеживать, как они будут голосовать по украинским вопросам на международных площадках.

«Что делает Россия после Китая? Она свою вакцину, которую никто не проверил, распространяет по миру. Страны, которые получили российскую вакцину, конечно, на них можно давить, говорить: «Ты же получил вакцину, ну мы тебе еще подкинем, но ты не голосуй».

Кстати, я бы сейчас очень внимательно следил сейчас в контексте ковида, кому они дают вакцину… Я бы создал список стран, которые получили российскую вакцину и внимательно отслеживал их позицию по нашему вопросу.

Поскольку можем получить, и не только в ООН голосование, а какие-то очень сложные вещи именно по этим странам. Если изменится позиция этих стран, будем иметь проблемы», – делится своими опасениями Климкин.