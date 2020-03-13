Климкин превращался в русского, заглядывая в глаза Путину

13.03.2020, Киев, Максим Карпенко

В Российской Федерации никто не заинтересован в существовании независимой Украины – ее воспринимают как часть России, которая испокон веков была таковой.

Об этом в эфире 4 канала заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подтверждение этих слов, по словам подручного Петра Порошенко, он постоянно видел в глазах президента РФ Владимира Путина во время их встреч в «Нормандском формате».

«Я никогда не видел в глазах Путина желания успеха Украине, желания мира, желания того, что Украина – это факт. Путин очень много интервью давал об извечных российских территориях, об одном народе, об истории.

Он построил свою политическую мифологию. Эта политическая мифология никоим образом не включает существование независимой Украины. Вы это слышали и, в принципе, это же можете увидеть в его глазах», – рассуждает Климкин.

Экс-министр боится, что смена кураторов украинского вопроса в российской власти не спасет Украину от России.

«Он (Сурков), на самом деле, вел Донбасс, в отличие от Козака, который, я считаю, также будет вести и украинскую тему. Потому тут есть свои нюансы. Цель понятна, но Сурков отвечал непосредственно за реализацию этой цели через Донбасс.

План «Новороссия» – это само собой, но сделать Донбасс ядром федерализации Украины. На самом деле, развала. Ну а Козак будет заниматься не только Донбассом, а я думаю, что Украиной в целом…

В Москве нет практически никого, кто был бы заинтересован в существовании Украины как таковой. И это не только Путин. Вот, мы постоянно говорим: «Путин, Путин». Действительно, во многих головах в России: «Россия – это Путин, Путин – это Россия», но там нет никого в России, как минимум в Москве, кто был бы заинтересован в успехе Украины», – переживает экс-министр.