24.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Климкин превзошёл Хрущёва по маразму

Заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Украина может вступить в ЕС к 2035 году – ни что иное, как одно из тех пустых обещаний светлого европейского будущего, или «еврокоммунизма», которые киевские власти дают гражданам Украины уже много лет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Правящие круги Украины все последние годы использовали тему т.н. еврокоммунизма, светлого европейского будущего, в качестве мобилизационного средства, прекрасно отдавая себе отчет в том, что это – всего лишь мобилизационные лозунги. Таким образом, они заручались поддержкой избирателей, что, по большому счету, сложно охарактеризовать иначе, чем большой обман», – заключил Финько.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть