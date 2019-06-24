Климкин превзошёл Хрущёва по маразму

24.06.2019, Киев, Игорь Петров

Заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Украина может вступить в ЕС к 2035 году – ни что иное, как одно из тех пустых обещаний светлого европейского будущего, или «еврокоммунизма», которые киевские власти дают гражданам Украины уже много лет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Правящие круги Украины все последние годы использовали тему т.н. еврокоммунизма, светлого европейского будущего, в качестве мобилизационного средства, прекрасно отдавая себе отчет в том, что это – всего лишь мобилизационные лозунги. Таким образом, они заручались поддержкой избирателей, что, по большому счету, сложно охарактеризовать иначе, чем большой обман», – заключил Финько.