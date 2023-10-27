Климкин причитает: Словакия стала проблемой для Украины и ЕС

Анатолий Лапин.  
27.10.2023 15:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Словакия, Украина


Назначение на должность премьер-министра Словакии Роберта Фицо – это проблема для Украины. Сегодня эта страна является самой пророссийской в ЕС.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначение на должность премьер-министра Словакии Роберта Фицо – это проблема для Украины. Сегодня эта...

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«Словакия и новая коалиция – это для нас проблема. Проблема для нас и для ЕС. Это непростая коалиция. Сам Фицо – это представитель партии Smer, там есть еще партия «Голос», она более-менее, назовем ее умеренной, ее лидер, скорее всего, станет президентом, а сейчас будет занимать позицию спикера.

Но в коалицию входит еще Словацкая национальная партия – это такие правые, но откровенно пророссийские… Словацкие правые полностью пророссийские, сама Словакия является наиболее пророссийской страной в центральной Европе. Не Венгрия, как кажется многим. По многим опросам Словакия – наиболее пророссийская страна вообще и в ЕС. И, конечно, в центральной Европе, это имеет глубокий ментальный корень…», – заявил Климкин.

При этом, дипломат подчеркнул, что еще до прихода Фицо Украина получила от Словакии все, что ей было нужно.

«Он говорит о том, что не будет военной помощи, но справедливости ради скажем, что мы у Словакии уже большинство того, что нам нужно, забрали», – радует Климкин.

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