Климкин признал, что подавляющее большинство жителей Донбасса хотят в РФ

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Новости Украины

Не для того украинцы выбирают своих лидеров, чтобы те перекладывали на общество ответственность, проводя какие-либо референдумы, касающиеся целостности территории государства.

Об этом, комментируя инициативу Зеленского по референдуму о Донбассе, в эфире телеканала «Espreso» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорят, что по внутренней закрытой социологии, на оккупированных территориях всё меньше – от 10 до 20% людей, хотят назад к нам, к нормальной жизни. А люди, которые 7 лет находятся под пропагандой, всё больше хотят в Россию. Хотят, чтобы их интегрировали в Россию или признали как независимые какие-то квазиобразования, а-ля Абхазия. Прекрасно понятно, что Россия там ещё и бюджеты поддерживает. Поэтому мы реально теряем Донбасс. Мы не можем терять время. Нам нужно говорить с нашими партнёрами и честно вести дискуссию с обществом, а не вести её с лозунгами», – рассказывал Климкин.

Также он раскритиковал инициативы президента Украины Владимира Зеленского, который заговорил о референдумах по Донбассу и Крыму, поскольку доверять такие вопросы обществу безответственно.

«Касательно Донбасса, мы должны понять, на какую опцию мы готовы, и общество должно это понять. Но причём тут референдум, я не могу понять. Причём тут перекладывание ответственности? Украинцы выбирают своих лидеров для того, чтобы они принимали решения и их реализовывали», – подчеркнул бывший министр.

По его словам, амбиции украинского президента могут привести Украину к потере государственности.

«Я думаю, что Зеленский понимает, что если войти сейчас в историю касательно Донбасса, в историю касательно компромиссов, то в обществе будет очень значительный эмоциональный всплеск. Этот всплеск может снести не только власть, это одна сторона. Этот всплеск может снести страну, а Путин этим воспользуется и будет к этому последовательно вести», – переживает Климкин.