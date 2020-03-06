Климкин призвал остановить минский процесс до отмены «путинской паспортизации»

06.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна отказаться от Минских соглашений и придумать, как лишить российского гражданства своих бывших граждан в Крыму и Донбассе в случае возвращения территорий.

В противном случае, имея несколько миллионов обладателей российских паспортов, страна никогда не станет членом ЕС и НАТО.

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Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом соратник Петра Порошенко считает, что нельзя вести переговоры в Минске, пока президент РФ не отменит свои указы о российской паспортизации в «незалежной».

«Послушайте, а вот выдача российских паспортов – это отменяет логику «Минских соглашений»? Любая новая договоренность для меня должна включать то, что Путин скажет: «Я отменяю свой указ о выдаче паспортов». А что, он будет и дальше их выдавать?

Я считаю, что мы должны четко возбудить и говорить нашим партнерам, что или мы будем осуществлять меры против тех, кто получает российские паспорта, или Путин это отменяет.

Если мы ничего не говорим, если мы проводим какие-то секретные совещания – я не против секретных совещаний, конфиденциальность должна быть. Но общество должно понимать – а что, оно просто так, что ты получаешь российский паспорт, а что для нас это не является угрозой?

А скажите мне, как мы будем в ЕС и НАТО вступать, независимыми, когда мы будем с миллионом российских граждан на нашей территории? Кто нас будет тогда брать? А как мы их будем контролировать, как мы там будем, в Брюсселе это объяснять?

Потому это вопрос не только национальной безопасности – само собой, но и нашего будущего. И если мы этого не говорим, залезли под стол и говорим, ну окей, есть какие-то тайные у нас списки, примем… Даже Россия говорит, что выдала уже намного больше паспортов. Это принципиальные вещи», – переживает Климкин.