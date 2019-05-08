Климкин призвал страны Запада не признавать выданные на Донбассе российские паспорта

08.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Министр иностранных дел Павел Климкин разослал письма руководителям внешнеполитических ведомств стран-«партнёров» с требованием усилить антироссийские санкции и отказаться признавать выданные в Донбассе российские паспорта.

Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь МИД Украины Катерина Зеленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я специально для брифинга принесла один документ. Это письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина руководителям внешнеполитических ведомств стран ЕС, НАТО и других стран-партнёров.

Идётся фактически о структурированном изложении украинской позиции относительно незаконной паспортизации на оккупированных территориях и связанных с этим угроз безопасности, в том числе с отсылкой на аналогичные прецеденты в других странах», – сказала она.

Также Катерина Зеленко подчеркнула, что этим самым Украина официально призывает «партнёров» не только расширить антироссийские санкции, но и отказаться признавать российские паспорта, которые будут или уже выданы на «оккупированной» территории.

«Ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает наших партнёров к расширению санкционного трека противодействия российской агрессии за счёт включения в него паспортного кейса. Мы рассчитываем на чёткую и последовательную поддержку международного сообщества в вопросе непризнания паспортов.

Эти паспорта, которые выдавались и будут выдаваться гражданам Украины в нарушение международного права и украинского законодательства. И, разумеется, мы будем требовать и работать над тем, чтобы были расширены экономические и персональные санкции в ответ на незаконные действия Кремля по выдаче украинским гражданам российских паспортов», – добавила пресс-секретарь.

Ранее сегодня украинский Кабмин признал выданные на Донбассе российские паспорта недействительными на территории Украины.