Климкин продемонстрировал Европе поведение обманутой сутенёром проститутки

14.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Смелые выпады главы МИД Украины Павла Климкина в адрес Совета Европы о том, что Минским соглашениям есть альтернатива, свидетельствуют о том, что Киев потерял надежды на поддержку со стороны американских хозяев.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист радиостанции «Вести FM» Владимир Аверин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только что приходит сообщение о том, что Климкин заявляет, что, если Совет Европы не продолжит давление на Россию, он прекращает действие Минских соглашений», – отметил в ходе дискуссии российский писатель и публицист Михаил Шахназаров.

Следом в студии показали фрагмент с высказыванием главы украинского МИД.

«Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что «Минска» у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы», – заявил Климкин в своём выступлении.

«Хочу напомнить, что мы сейчас слышали выступление единственного министра иностранных дел, публично лгавшего про Бабченко Совбезу ООН. Хочу напомнить, что это человек, которого сейчас, на самом деле, должны бы были немедленно уволить, потому что не в его компетенции принимать решения по «Минску». Он, наверное, плохо понимает, он не может давать свою оценку, потому что он министр иностранных дел Украины», – отметил ведущий Владимир Соловьёв.

Комментируя слова Климкина, Владимир Аверин согласился с мнением Шахназарова, но в то же время предположил, что одновременно это и реакция на то, что сейчас происходит в отношениях США и Украины.

«Получается, что сегодня ему как министру иностранных дел всё равно надо обеспечить политическую поддержку вообще государства Украина, и в этом смысле на Америку уже у Климкина надежды нет, а вот на европейцев надо давить», – заявил Аверин.