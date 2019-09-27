Климкин: Проект Украина держится исключительно на подпорках Запада

27.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Раскрытие стенограммы разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, где последний нелестно отзывался о Франции и Германии за недостаточную помощь Украине, – может иметь негативные последствия для Киева. Такое развитие событий крайне нежелательно, ведь в 2014 году проект Украина удержался исключительно благодаря помощи коллективного Запада, который смог остановить Россию.

Об этом в эфире телеканала «Перший» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такой принцип, когда у вас есть друзья. Много лет назад меня брали и пытали: «Павел, скажи, а какие у нас лучшие друзья в Европейском Союзе, и кто не совсем друзья?». Я всегда говорил: «До свидания». Друзей не называют лучшими или не лучшими. Когда ты так начинаешь, то друзей у тебя нет.

Вот тут тоже: и Европа, и Штаты за эти пять с половиной лет свою миссию очень по-разному, но выполняли.

Нам этой миссии не хватает. Нам не хватает их давления, не хватает их санкций, не хватает жесткой позиции и многих других вещей.

Но мы должны помнить, что без них Путин пошел бы намного дальше. Я вам говорю 100%, зная эту историю», – завил Климкин.