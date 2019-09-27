27.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Климкин: Проект Украина держится исключительно на подпорках Запада

Раскрытие стенограммы разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, где последний нелестно отзывался о Франции и Германии за недостаточную помощь Украине, – может иметь негативные последствия для Киева. Такое развитие событий крайне нежелательно, ведь в 2014 году проект Украина удержался исключительно благодаря помощи коллективного Запада, который смог остановить Россию.

Об этом в эфире телеканала «Перший» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть такой принцип, когда у вас есть друзья. Много лет назад меня брали и пытали: «Павел, скажи, а какие у нас лучшие друзья в Европейском Союзе, и кто не совсем друзья?». Я всегда говорил: «До свидания». Друзей не называют лучшими или не лучшими. Когда ты так начинаешь, то друзей у тебя нет.

Вот тут тоже: и Европа, и Штаты за эти пять с половиной лет свою миссию очень по-разному, но выполняли.

Нам этой миссии не хватает. Нам не хватает их давления, не хватает их санкций, не хватает жесткой позиции и многих других вещей.

Но мы должны помнить, что без них Путин пошел бы намного дальше. Я вам говорю 100%, зная эту историю», – завил Климкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть