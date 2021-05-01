Климкин просит США оккупировать Украину как Японию

01.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Главная цель Украины на данный момент – заключение договора о безопасности с США, чтобы стать для американцев таким же ценным партнёром, каковым для Вашингтона является Япония.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что ожидать каких-то прорывных заявлений по итогу визита Блинкена не стоит. Но мы должны начать разговор со следующих ключевых для нас тем.

Первое – это радикальное увеличение военной помощи и объём, и палитра вооружения, которые должным к нам поставляться, и какие нам нужны.

Второе – это возможное заключение в будущем договора по безопасности и как часть этого процесса – размещение американских подразделений и элементов инфраструктуры на нашей территории, потому что это ключевой фактор безопасности.

Ну и, конечно, относительно статуса. Смотрите, этот статус, на самом деле – обёртка, а нам же «ехать, а не шашечки», поэтому нам нужно содержание», – сказал экс-министр.

«Некоторые вещи, касательно военной помощи, которые предусмотрены этим статусом, уже происходят. Поэтому я бы не ограничивался бы какими-то вещами, касательно статус или не статус, а работал бы над возможным заключением договора о безопасности с США. Это то, что нам нужно, и это то, что США имеет с ключевыми партнёрами, такими как, например, Япония», – добавил Климкин.